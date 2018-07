Spektakularne zdjęcie gromady gwiazd RCW 38

​Nowe obserwacje z należącego do ESO teleskopu VLT pokazują gromadę gwiazd RCW 38 w pełnej krasie. Zdjęcie zostało wykonane podczas testowania kamery HAWK-I z systemem optyki adaptacyjnej GRAAL. Widać na nim w niesamowitych detalach RCW 38 i otaczające ją obłoki jasno świecącego gazu, z ciemnymi wąsami pyłu przebiegającymi przez jasne jądro tego młodego zgromadzenia gwiazd.

Zdjęcie Niesamowite zdjęcie gromady RCW 38 /materiały prasowe

Zdjęcie pokazuje gromadę gwiazd RCW 38, sfotografowaną przez instrument HAWK-I zamontowany na należącym do ESO Bardzo Dużym Teleskopie (VLT) w Chile. Dzięki patrzeniu na fale podczerwone, HAWK-I może badać otoczone pyłem gromady gwiazd, takie jak RCW 38, dostarczając niezrównanych widoków gwiazd formujących się wewnątrz. Wspomniana gromada zawiera setki młodych, gorących, masywnych gwiazd i znajduje się około 5500 lat świetlnych od nas w kierunku gwiazdozbioru Żagla.



Centralny obszar RCW 38 jest widoczny na zdjęciu jako jasny, zabarwiony na niebiesko obszar zamieszkały przez liczne bardzo młode gwiazdy i protogwiazdy, które nadal znajdują się w procesie powstawania. Intensywne promieniowanie wybiegające od nowo narodzonych gwiazd powoduje, ze otaczający gwiazd jasno świeci. Jest to w dużym kontraście do strumieni chłodniejszego kosmicznego pyłu przebiegających przez ten rejon, które świecą w ciemnych odcieniach czerwieni i pomarańczowego. Dzięki kontrastowi mamy wyjątkową scenerię - przykład kosmicznego arcydzieła.



Wcześniejsze zdjęcia tego rejonu, uzyskane na falach widzialnych, są uderzająco inne - wydają się puste od gwiazd, gdyż pył i gaz blokują widok gromady. Jednak obserwacje w podczerwieni pozwalają nam zajrzeć przez przesłaniający pył i sięgnąć do serca tej gromady gwiazd.



HAWK-I jest zainstalowany na Teleskopie Głównym nr 4 (Yepun) na VLT i działa w zakresie fal bliskiej podczerwieni. Ma wiele zadań naukowych, w tym uzyskiwanie obrazów pobliskich galaktyk, wielkich mgławic, czy pojedynczych gwiazd i egzoplanet. GRAAL jest modułem optyki adaptacyjnej, który pomaga HAWK-I w uzyskiwaniu spektakularnych obrazów. Korzysta z czterech promieni laserowych skierowanych w nocne niebo, które tworzą sztuczną gwiazdę odniesienia używaną do korygowania efektów pochodzących od turbulencji atmosferycznych - co daje ostrzejsze zdjęcia.



Niniejsze zdjęcie zostało uzyskane w ramach serii obserwacji testowych - czyli w trakcie weryfikacji naukowej - instrumentu HAWK-I i modułu GRAAL. Takie testy są elementem sprawdzania nowego instrument na VLT i obejmują szereg typowych obserwacji naukowych, które weryfikują i pokazują możliwości instrumentu.