Halo Andromedy jest większe, niż nam się wydawało. Obserwacje przeprowadzone przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a wskazują, że galaktyka ta jest wyjątkowo masywna i skomplikowana.

Zdjęcie Tak wyglądałoby halo Andromedy na nocnym niebie /materiały prasowe

Kosmiczny Teleskop Hubble'a skierował swoje "oko" na galaktykę Andromedy w celu mapowania jej gigantycznego halo (sferycznego obszaru otaczającego dysk galaktyki). Andromeda (M31) to galaktyka spiralna, mniej więcej tej samej wielkości co Droga Mleczna, z ok. bilionem gwiazd. Jest zaledwie 2,5 mln lat świetlnych od nas, więc bez problemu możemy badać jej halo z niespotykaną szczegółowością.



Halo Andromedy jest tak duże, że jeżeli byłoby możliwe obserwowanie go w świetle widzialnym, dostrzeglibyśmy je na nocnym niebie. Najnowsze szacunki wskazują, że halo Andromedy może rozciągać się na długość nawet 2 mln lat świetlnych. Promień tej galaktyki ma "zaledwie" 110 000 lat świetlnych.



- Zrozumienie halo otaczającego galaktykę jest niezwykle ważne. Ten rezerwuar gazu zawiera paliwo do przyszłego formowania się gwiazd w galaktyce. Jest pełen wskazówek dotyczących przeszłej i przyszłej ewolucji galaktyki i wreszcie jesteśmy w stanie zbadać to z pełną szczegółowością - powiedziała Samantha Berek z Uniwersytetu Yale w Connecticut.



Warto badać halo Andromedy, bo za kilka miliardów lat galaktyka ta zderzy się z Drogą Mleczną.