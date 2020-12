Spektakularna plama słoneczna

​Naukowcy zaobserwowali największą plamę słoneczną. Zdjęcie zostało wykonane 28 stycznia 2020 r., ale upubliczniono je dopiero teraz. Przedstawia gigantyczną plamę słoneczną o średnicy przekraczającej 16 000 km.

Zdjęcie Tak wygląda plama słoneczna z bliska /materiały prasowe

Astronomowie twierdzą, że plama słoneczna jest wystarczająco szeroka, aby zmieścić wewnątrz Ziemię. Została ona uchwycona przez ośrodek naukowy Daniel K. Inouye Solar Telescope w Obserwatorium Haleakala na wyspie Maui. Naukowcy twierdzą, że wykonane zdjęcie ma rozdzielczość przestrzenną 2,5 razy większą niż maksymalna wcześniej osiągnięta.

Rozdzielczość ta pozwala na pokazanie struktur magnetycznych na powierzchni Słońca o wielkości zaledwie 20 km. Daniel K. Inouye Solar Telescope jest największym obserwatorium słonecznym na świecie, ale wciąż znajduje się w końcowej fazie realizacji. Zdjęcie stanowi dowód na to, jak zaawansowana jest optyka teleskopu.



Uczeni zwracają uwagę, że wykonane zdjęcie nie jest punktem, który można dostrzec na powierzchni naszej gwiazdy bez specjalistycznej aparatury.



Plamy słoneczne to ciemniejsze obszary na powierzchni Słońca (fotosferze), których temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia i silne pole magnetyczne. Plamy słoneczne wcale nie są "czarne". Takie sprawiają wrażenie, bo mając temperaturę ok. 4000-5000 K, kontrastują z otoczeniem o temperaturze ok. 6000 kelwinów.