Sonda Juno uchwyciła aktywne wulkany na Io

Podczas siedemnastego przelotu w pobliżu Jowisza, sonda Juno uchwyciła objawy aktywności wulkanicznej na jednym z księżyców gazowego olbrzyma - Io.

Zdjęcie Io uchwycony przez sondę Juno /NASA

Astronomowie wiedzą o aktywności wulkanicznej na Io od 1979 r., kiedy to sonda Voyager wychwyciła lawę i dwutlenek siarki pochodzące z tego satelity. 21 grudnia 2018 roku udało się zarejestrować erupcję po raz kolejny.



Erupcję wulkaniczną zarejestrowano jednocześnie przez aż cztery kamery znajdujące się na sondzie Juno: JunoCam, Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), Stellar Reerence Unit (SRU) i Ultraviolet Imaging Spectrograph (UVS). Obserwacje dotyczyły głównie obszarów biegunowych Io.



Na zdjęciach przesłanych przez Juno można zobaczyć Io zanim wszecł w cień Jowisza. Satelita jest w połowie oświetlony, a najjaśniejszy punkt na zdjęciu, to sygnatura promieniowania związana z pasami radiacyjnymi Jowisza. Inne jasne punkty to dowody obecności innych wulkanów.



Zdjęcia Io są cenne dla planetologów - mogą pozwolić na lepsze zrozumienie interakcji między Jowiszem oraz jego księżycami. Aktywność wulkaniczna to tylko jeden z obserwowanych czynników, a inne to np. zamarzanie atmosfery.