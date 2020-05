Słońce mało aktywne w porównaniu do podobnych gwiazd

​Naukowcy porównali Słońce z innymi podobnymi gwiazdami i odkryli, że jest wyjątkowo spokojne. Czym to jest spowodowane?

Słońce ma swoje naprzemienne okresy większej i mniejszej aktywności

Międzynarodowy zespół astronomów zbadał gwiazdy podobne do Słońca, aby porównać, jak prezentują się na jego tle. Naukowcy poszukiwali gwiazd, które znajdują się na tym samym etapie ewolucji i mają podobny wiek, temperaturę powierzchni i skład. Kluczowym parametrem była prędkość rotacji, gdyż jest powiązana z polem magnetycznym - główną siłą napędową odpowiedzialną za wahania aktywności gwiazdy.

Astronomowie wybrali 369 gwiazd, których wahania aktywności zostały zmierzone w latach 2009-2013. Różnica między fazą aktywną i nieaktywną Słońca wynosi ok. 0,07 proc. To oznacza, że w okresach mniejszej aktywności, Słońce emituje o 0,07 proc. mniej energii. W przypadku większości przebadanych gwiazd różnica aktywności była zazwyczaj 5 razy większa niż dla Słońca. Dlaczego gwiazdy, które powinny być podobne, tak wiele różni?



Prawdopodobnie istnieją jeszcze nieznane nam czynniki, które dzielą gwiazdy ciągu głównego (podobne do Słońca) na mniej i bardziej aktywne. Inną możliwością jest, że większość z obserwowanych obiektów znajduje się teraz w etapie niskiej aktywności.



Porównanie aktywności Słońca i KIC 7849521

- Równie dobrze można sobie wyobrazić, że przebadane gwiazdy o podobnym okresie rotacji do Słońca, przechodzą podstawowe wahania aktywności, do których jest zdolne także Słońce - powiedział dr Alexander Shapiro z Instytutu Maksa Plancka.



Na podstawie pośrednich analiz wykorzystujących pierścienie drzew i rdzenie lodowe, naukowcy uważają, że Słońce zachowuje ten sam poziom aktywności od co najmniej 9000 lat. Ale to jak "mrugnięcie okiem" w cyklu życiowym gwiazdy.