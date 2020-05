Skąd się biorą smugi pary wodnej na Europie?

​Europa to jeden z księżyców Jowisza. Ma głęboki ocean pokryty grubą, lodową skorupą. Astronomowie uważają, że może on być potencjalnym siedliskiem życia. Twierdzą, że część wody wydostaje się z oceanu w postaci smug, które jednak nie zostały do tej pory wykryte. Nowe badania zdają się to zmieniać.

Zdjęcie Europa wygląda niesamowicie /NASA

W badaniu opublikowanym w "Geophysical Research Letters" naukowcy przyjęli nietypowe podejście, aby dostarczyć dowodów na wyrzucanie pary wodnej z Europy. Przyjrzeli się obecności naładowanych cząsteczek, które uchwyciła sonda Galileo w 2000 r.

Reklama

Pole magnetyczne Jowisza jest 20 razy silniejsze od pola magnetycznego Ziemi i rozciąga się na miliony km w przestrzeń kosmiczną. Europa znajduje się w obrębie pola magnetycznego Jowisza i wchodzi w interakcje z naładowanymi cząstkami. Podczas bliskiego przelotu, sonda Galileo wykryła mniej tych cząstek niż się spodziewano.



Mogło wtedy dojść do erupcji serendipitacyjnej. Wysokoenergetyczne protony skupione wokół Jowisza uderzyły w strumień pary wodnej uwalnianej przez Europę. Protony zderzyły się z neutralnymi cząstkami, wybiły z nich elektrony i dzięki temu mogły uciec z pola magnetycznego Jowisza.



Zdjęcie Smugi obserwowane na Europie / materiały prasowe

To ciekawe wyjaśnienie braku protonów wykrytych przez sondę Galileo, które dodaje dowodów na obecność smug na powierzchni Europy, które obejmują parę wodną wokół księżyca. Powierzchnia Europy jest popękana, zmieniona zarówno przez procesy wewnętrzne, jak i grawitację Jowisza, co widać na niesamowitych zdjęciach. Ale wciąż naukowcy nie wiedzą jak smugi pary wodnej opuszczają Europę.



Zmieni się do prawdopodobnie do końca dekady, bo w w 2022 r. przez ESA ma zostać wystrzelona sonda JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), która dotrze na miejsce pod koniec 2029 r. Z kolei w 2030 r. dołączy do niej sonda NASA Europa Clipper. Dzięki obu misjom zbierzemy dodatkowe dane o Europie i inne księżyce Jowisza.