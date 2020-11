Skąd się biorą lodowe erupcje na Europie?

​Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda opracowali nowy model, który pokazuje możliwe źródło lodowych erupcji, które mają miejsce na powierzchni Europy, jednego z księżyców Jowisza.

Zdjęcie Lodowe erupcje na Europie są powszechniejsze niż nam się wydawało /materiały prasowe

Nowo opracowany model pokazuje, jak solanka na Europie może migrować wewnątrz lodowej skorupy księżyca, tworząc kieszonki słonej wody, które wybuchają podczas procesu zamarzania. Odkrycia te są niezwykle ważne w przypadku misji Europa Clipper, której celem będzie zbadanie księżyców Jowisza.

Naukowcy wiedzą, że potężne erupcje mogą rozrzucać materię po powierzchni Europy na duże odległości. Uczeni do dzisiaj zastanawiają się, czy smugi mogą zawierać jakieś oznaki życia pozaziemskiego, a także skąd się one biorą.



Nowy model pokazuje, że źródło pióropuszy może znajdować się bliżej zamarzniętej powierzchni Europy, niż wcześniej oczekiwano. W nowym modelu stwierdzono, że zamiast z głębi oceanów Europy, niektóre z erupcji mogą pochodzić z kieszonek wodnych ukrytych w lodowatej skorupie księżyca. Naukowcy biorący udział w projekcie wykorzystali zdjęcia zebrane przez sondę Galileo do opracowania modelu wyjaśniającego, jak zamrażanie i wysokie ciśnienie mogą doprowadzić do erupcji kriowulkanu.



Przeprowadzone badania mogą wyjaśniać podobne erupcje na innych lodowych ciałach Układu Słonecznego. Europa jest głównym kandydatem do badań, ponieważ ocean pod zamarzniętą skorupą księżyca może zawierać składniki potrzebne do podtrzymania życia.