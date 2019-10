Saturn z nowym rekordem – naukowcy odnaleźli kolejne 20 księżyców

Saturn stał się królem księżyców w Układzie Słonecznym. Naukowcy znaleźli kolejne 20 z nich, które krążą bezpośrednio dookoła gazowego giganta.

Zdjęcie Odkryto 20 nowych księżyców krążących wokół Saturna /123RF/PICSEL

Cała sprawa została ogłoszona przez Carnegie Science. Zespół astronomów pod przewodnictwem Scotta S. Shepparda znalazł nowe księżyce krążące wokół gazowego olbrzyma. Dodając je do znanych nam już ciał niebieskich wychodzi na to, iż Saturn posiada oficjalnie 82 księżyce - to jednocześnie rekord. Do tej pory na pierwszym miejscu znajdował się Jowisz z 79 księżycami.

Reklama

Według Carnegie Science, każdy z nowo odkrytych księżyców posiada średnicę około 4,82 kilometra. 17 z nich znajduje się na orbicie wstecznej, tylko trzy księżyce obracają się w tym samym kierunku co Saturn. Co ciekawe, wybrane księżyce mogły powstać z jednego większego księżyca, który rozpadł się w przeszłości. Nie jest to jednak w pełni potwierdzona informacja.

Nowe ciała niebieskie odkryto przy pomocy teleskopu Subara na Mauna Kea na Hawajach. Scott S. Sheppard wyjaśnia, iż badanie orbit opisywanych księżyców może ujawnić ich pochodzenie, a także informacje na temat warunków panujących w okolicach Saturna w czasie jego powstawania.