Okazuje się, że Ziemia nie jest najlepszym miejscem do potrzymania życia, jakie mogliśmy sobie wyobrazić. Egzoplanet o znacznie lepszych warunkach jest znacznie więcej.

Zdjęcie Życie na Ziemi nie jest niczym wyjątkowym /123RF/PICSEL

Ziemia jest idealnym miejscem do rozwoju życia. Na powierzchni planety występuje woda w stanie ciekłym, znajduje się ona w odpowiedniej odległości od Słońca i ma ochronną atmosferę, a także pole magnetyczne, które chroni nas przez licznymi kosmicznymi zagrożeniami. Może się wydawać, że to niezwykłe warunki do podtrzymania życia, ale naukowcy spekulują, że wiele egzoplanet może mieć jeszcze lepsze środowisko. Teoretycznie może na nich występować jeszcze większa bioróżnorodność niż na Ziemi.



Zespół dr Stephanie Olson z Uniwersytetu w Chicago wyjaśniła modelował prawdopodobne warunki na różnych typach egzoplanet przy użyciu oprogramowania komputerowego opracowanego przez NASA w celu symulacji siedlisk, które mogłyby teoretycznie występować na egzoplanetach. Badania skupiły się przede wszystkim na oceanach, ponieważ woda w stanie ciekłym jest niezbędna do powstania delikatnej chemii organizmów żywych.



- Życie w ziemskich oceanach zależy od upwellingu, który zwraca składniki odżywcze z ciemnych głębin do nasłonecznionych części oceanu, w których może występować fotosynteza. Wzrost upwellingu oznacza więcej składników odżywczych, co oznacza większą aktywność biologiczną. Są to warunki, których musimy szukać na egzoplanetach - powiedziała dr Olson.



Upwelling to zjawisko podnoszenia się oceanicznych wód głębinowych na powierzchnię. Oznacza to, że wody z większych głębokości wypływają na powierzchnię. Na Ziemi wyróżniamy upwelling przybrzeżny i upwelling równikowy.



Już wcześniej sugerowano, że niektóre egzoplanety mogą mieć gigantyczne kontynenty i rozległe oceany, ale nie mamy odpowiednich technologii, aby zebrać bezpośrednie dowody na to.



- Zastosowaliśmy model cyrkulacji oceanicznej, aby zidentyfikować, które planety będą miały najbardziej efektywny upwelling, a tym samym będą oferować szczególnie gościnne oceany. Kolejną implikacją jest to, że Ziemia może nie być najbardziej optymalną planetą nadająca się do zamieszkania - a życie w innych miejscach może mieć jeszcze lepsze warunki do rozwoju niż tutaj - dodała dr Olson.



To potwierdza tezę, że życie nie jest niczym wyjątkowym we wszechświecie - jest znacznie powszechniejsze niż nam się wydawało.