Rozszyfrowano tajemnice neutrin

​Naukowcy są coraz bliżej rozwikłania tajemnicy neutrin. Już wiadomo, jak powstają.

Zdjęcie To kwazary produkują wysokoenergetyczne neutrina /123RF/PICSEL

Neutrina to tajemnicze i nieuchwytne cząstki. Mają niewielką masę, ale są pozbawione ładunku elektrycznego. Najbardziej niezwykłe w nich jest to, że nie wchodzą w interakcje z elementami materii. Co ciekawe, są bardzo powszechne. W każdej chwili przez każdy centymetr kwadratowy ciała przepływa ok. 100 mld neutrin. Pierwsze neutrina powstały w momencie Wielkiego Wybuchu, a od tego czasu emitują je wszystkie ciała niebieskie - od gwiazd po supernowe.

Ostatnie neutrina zostały wykryte przez detektor ANtarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA). W przeciwieństwie do innych urządzeń, które mają postać dużych, czułych "tablic", ANITA jest detektorem radiowym zawieszonym na balonie. Jest w stanie wykryć wysokoenergetyczne neutrina tylko wtedy, gdy uderzą w lód Antarktydy.



Na początku roku detektor ANITA wykrył dziwne sygnały, które zdawały się być wyzwalane przez wysokoenergetyczne neutrina. Miały one tak dużą energię, że wydawały się przeczyć modelowi standardowemu fizyki cząstek elementarnych.



Wysokoenergetyczne neutrina zostały także wykryte przez detektor neutrin IceCube na Antarktydzie. Niedawno naukowcy przyjrzeli się jednemu z możliwych źródeł neutrin: supermasywnym czarnym dziurom znajdującym się w centrach kwazarów.

Zdjęcie Kwazar / 123RF/PICSEL

Astronomowie porównali cztery tuziny neutrin IceCube z obserwacjami radiowymi z rosyjskiego teleskopu RATAN-600. Stwierdzili, że detekcja neutrin następowała, gdy w kwazarze dochodziło do rozbłysku radiowego. Dane pasowały do siebie.



Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest to, że gdy kwazary są szczególnie aktywne, w wyniku rozbłysku radiowego wytwarzane są wybuchy promieni gamma. Zderzają się z otaczającymi je atomami, powodując emisję neutrin.