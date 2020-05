Proxima b - egzoplaneta najbliższa Ziemi

​Astronomowie potwierdzili istnienie najbliższej planety poza Układem Słonecznym, skalistego świata potencjalnie nadającego się dla podtrzymania życia.

Zdjęcie Wizja artystyczna warunków panujących na Proximie b /materiały prasowe

Proxima Centauri b to najbliższa znana nam egzoplaneta, bo orbituje wokół gwiazdy najbliższej Słońca. W 2016 r. zapanowało ogromne podniecenie, ponieważ masa i średnia temperatura Proximy Centauri c są podobne do tych panujących na Ziemi. Ale większe zainteresowanie astronomów wzbudziła inna planeta w układzie - Proxima Centauri b.

Istnienie egzoplanety zostało potwierdzone przez Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations (ESPRESSO), instrument należący do ESA. Przetwarza on światło gromadzone przez teleskop VLT ESO, aby zaobserwować niespotykaną dotąd precyzję pomiarów położenia gwiazd. Potwierdzenie obecności Proximy b, a także poszukiwanie innych planet, które mogą znajdować się w tym systemie, było priorytetem dla uczonych.



Gwiazda Proxima Centauri emituje jedną sześćsetną część promieniowania słonecznego. Z orbitą trwającą nieco ponad 11 ziemskich dni, Proxima b jest znacznie bliżej gwiazdy macierzystej niż Merkury. Ale temperatura na niej panująca powinna być podobna do temperatury Ziemi. Niestety, astronomowie obawiają się, że potężne wybuchy gwiazdy pozbawiły planetę jakiejkolwiek atmosfery.



Proxima b ma co najmniej 1,29 masy Ziemi, ale nie znając orientacji jej orbity względem nas, nie można wykluczyć, że w rzeczywistości jest znacznie cięższa.



Obserwacje ESPRESSO nie potwierdziły istnienia Proximy c. Konieczne są dalsze obserwacje.