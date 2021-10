Prawdopodobnie odkryto pierwszą planetę okrążającą trzy gwiazdy

GW Orionis (GW Ori) jest układem potrójnym gwiazd typu T Tauri. Znajduje się w gwiazdozbiorze Oriona, ok. 1300 lat świetlnych od Ziemi i jest otoczony masywnym dyskiem pyłu i gazu. Jest on podzielony na dwie części, przypominające pierścienie Saturna, z ogromną przerwą między nimi. Naukowcy sugerują, że może być to wynikiem formowania się jednej lub więcej planet w układzie. Wymaga to potwierdzenia, ale jeżeli okaże się to prawdą, będzie to pierwsza egzoplaneta orbitująca wokół trzech gwiazd.

Astronomowie przeprowadzili analizy układu GW Ori i zgodnie z ich wynikami, gazowy olbrzym o masie zbliżonej do Jowisza jest najlepszym wyjaśnieniem ogromnej luki w dysku. Nie można jednak bezpośrednio zaobserwować tej planety, ale prawdopodobnie istnieje i wpływa na swoje otoczenie.



Są także inne wyjaśnienia dotyczące przerwy w dysku pyłowym. Astronomowie podejrzewają, że grawitacja gwiazd może oczyszczać przestrzeń w dysku, choć ta teoria jest mało prawdopodobna.



Gdyby ludzie żyli na GW Ori, mogliby na niebie dostrzec trzy gwiazd, choć prawdopodobnie tylko dwie ze względu na fakt, że najbardziej wewnętrzne gwiazdy orbitują blisko siebie i "zlewają" się w jedną dla obserwatora. Istnienie planety wymaga potwierdzenia, ale obserwacje z teleskopów ALMA i VLT prawdopodobnie potwierdzą to w najbliższych miesiącach.

Reklama