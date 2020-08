Prawdopodobnie odkryto największą strukturę uderzeniową w Układzie Słonecznym

Ganimedes to największy księżyc Jowisza i zarazem najmasywniejszy w Układzie Słonecznym - jedyny, który wytwarza własne pole magnetyczne. Naukowcy odkryli, że na jego powierzchni może być największa struktura uderzeniowa, jaką kiedykolwiek zidentyfikowano.

Zdjęcie Ganimedes uchwycony przez sondę Galileo /NASA

Astronomowie odkryli, że rynny tektoniczne nazywane także bruzdami, uważane za najstarsze obiekty geologiczne na Ganimedesie, tworzą serię koncentrycznych pierścieni o średnicy 7800 km. Wygląda to tak, jakby coś uderzyło w księżyc.



Nie potwierdzono tego przez dalsze obserwacje, ale jeżeli pierścienie faktycznie powstały w wyniku uderzenia, byłaby to największa struktura uderzeniowa w Układzie Słonecznym.



Od dawna uważano, że bruzdy Ganimedesa są wynikiem serii dużych uderzeń w trakcie młodości księżyca, kiedy jego litosfera była dość cienka. Ponowna analiza danych Ganimedesa, przeprowadzona przez planetologa Naoyuki Hiratę z Uniwersytetu w Kobe, sugeruje inną wersję zdarzeń.



Zespół Hiraty przyjrzał się zdjęciom Ganimedesa uzyskanym przez sondy kosmiczne - zarówno Voyager, jak i Galileo. Udowadniają one, że Ganimedes ma złożoną historię geologiczną. Księżyc jest podzielony na dwa rodzaje terenu - ciemny i jasny. Jasna powierzchnia jest pozbawiona kraterów, co oznacza, że jest znacznie młodsza nić ciemny teren pokryty bruzdami.



Starszy teren ma mnóstwo dziur i kraterów, które powstały na poprzednich bruzdach. Naukowcy starannie skatalogowali wszystkie bruzdy i okazało się, że wszystkie zamiast być przypadkowo rozmieszczonymi strukturami, są koncentryczne ułożone wokół jednego punktu.

Zdjęcie Tu kratery są dobrze widoczne / NASA

Bruzdy rozciągają się na odległość 7800 km. Średnica Ganimedesa to 5268 km, więc uderzenie w powierzchnie globu faktycznie musiało być potężne.



Naukowcy nie wiedzą, co dokładnie stworzyło taką strukturę. Przeprowadzili symulacje różnych scenariuszy i odkryli, że najbardziej prawdopodobnym wariantem jest asteroida o średnicy 150 km uderzająca w księżyc z prędkością ok. 20 km/s. Prawdopodobnie miało to miejsce ok. 4 mld lat temu, kiedy Ganimedes był dość młody.



Nowe odkrycie czeka na potwierdzenie, ale być może nie będziemy musieli długo na nie czekać. Jeśli bruzdy powstały w wyniku gigantycznego uderzenia, w tym miejscu powinna wystąpić anomalia grawitacyjna, podobna do innych dużych struktur tego typu, np. Basen Biegun Południowy - Aitken na Księżycu. W 2022 r. ESA wyśle w kierunku księżyców Jowisza sondę Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE), która zapewne pomoże rozwikłać kilka astronomicznych zagadek.