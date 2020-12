Potencjalny sygnał z egzoplanety. Co to może być?

​Naukowcy wykryli sygnał radiowy pochodzący z gwiazdozbioru Wolarza. Istnieje prawdopodobieństwo, że pochodzi on z odległej egzoplanety.

Zdjęcie Wizja artystyczna systemu Tau Boötes /materiały prasowe

Zespół naukowców z Uniwersytetu Cornella pod kierownictwem Jake'a D. Turnera i Philippe'a Zarka oraz ich współpracownicy z PSL Research University wykryli jedną z pierwszych emisji radiowych pochodzących z planety pozasłonecznej. Nasuwa się pytanie, czy sygnał został wysłany przez inteligentną cywilizację pozaziemską?

Reklama

- Przedstawiamy jedną z pierwszych wskazówek dotyczących wykrycia egzoplanety w sferze radiowej. Sygnał pochodzi z systemu Tau Boötes, który zawiera gwiazdę binarną i egzoplanetę. Siła i polaryzacja sygnału radiowego oraz pola magnetycznego planety, wskazuje, że sygnał pochodzi właśnie z niej - powiedział Turner.



Używając holenderskiego radioteleskopu LOFAR (Low Frequency Array Radiotelescope) Turner i jego koledzy odkryli wybuchy emisji radiowej z systemu gwiezdnego z tzw. gorącym jowiszem, planetą pozasłoneczną wielkości gazowego olbrzyma, który jest bardzo blisko gwiazdy macierzystej.



- Ta radiowa detekcja otwiera nowe okno badania egzoplanet, dając nam wgląd w badanie obcych światów, które są dziesiątki lat świetlnych stąd - dodał Turner.



Obserwowanie pola magnetycznego egzoplanety pomaga astronomom rozszyfrować wnętrze i właściwości atmosferyczne planety, a także fizykę oddziaływań gwiazda-planeta.



Dwa lata temu, zespół Turnera zbadał sygnaturę emisji radiowej Jowisza i przeskalował je, aby naśladowały możliwe sygnatury z odległej, podobnej do Jowisza egzoplanety. Wyniki te stały się wzorcem do wyszukiwania emisji radiowych z egzoplanet oddalonych o 40 do 100 lat świetlnych. Po prawie 100-godzinnej obserwacji radiowej, badacze znaleźli w Tau Boötes oczekiwaną gorącą sygnaturę Jowisza.



- Dowiedzieliśmy się od naszego własnego Jowisza, jak wygląda ten rodzaj detekcji. Postanowiliśmy ją poszukać i znaleźliśmy - podsumował Turner.



Ale sygnatura jest słaba. Nie ma pewności, że sygnał faktycznie pochodzi z planety, ale zostanie to wkrótce zweryfikowane.