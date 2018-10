Po raz pierwszy dostrzeżono układ podwójny gwiazd neutronowych

​Naukowcy po raz pierwszy zaobserwowali powstawanie układu podwójnego gwiazd neutronowych.

Zdjęcie Zdjęcia pokazują supernową przed, w trakcie i po eksplozji /materiały prasowe

Gwiazdy neutronowe są jednym z możliwych produktów końcowych supernowych. Kiedy gwiazda osiąga kres swojego życia, wyrzuca zewnętrze warstwy w gigantycznej eksplozji, a rdzeń zapada się do wnętrza. Czasami gwiazdy neutronowe powstają w parach. Astronomowie byli w stanie dostrzec powstanie takiego układu pochodzącego z supernowej iPTF 14gqr.



Zespół kierowany przez uczonych z Caltech zauważył, że zamiast masowego wyrzucania materiału z supernowej nastąpiła emisja tylko niewielkich ilości materiału. Eksplozje mogą wyrzucić w przestrzeń ilości plazmy kilka razy przekraczające masę Słońca, ale iPTF 14gqr wyrzucił co najwyżej 1/5 masy naszej gwiazdy.



- Widzieliśmy zapaść tej masywnej gwiazdy, ale wyrzuciła ona małą masę materii. Nazywamy to supernową typu ultrapłaskiej koperty. Od dawna przewidywaliśmy, że tego typu obiekty istnieją. Po raz pierwszy przekonaliśmy się o tym, jak wygląda zapadnięty rdzeń masywnej gwiazdy pozbawiony materii - powiedział prof. Mansi Kasliwal z Caltech.



Powstanie supernowej wymaga obecności dużych ilości masy, gdy dochodzi do eksplozji. Mogą one pochodzić z innej gwiazdy neutronowej, białego karła lub czarnej dziury. Odkrycie to może mieć ważne konsekwencje dla całego świata astronomii. Badania są prowadzone w Obserwatorium Palomar.