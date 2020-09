Planetoida Ryugu to produkt kosmicznej kolizji

Najnowsze badania rzucają nowe światło na pochodzenie planetoidy Ryugu. Obserwacje przeprowadzone przez japońską sondę kosmiczną Hayabusa-2 wskazują, że Ryugu jest zbudowana z gruzu pochodzącego z co najmniej dwóch obiektów. To oznacza, że może być produktem kosmicznej kolizji.

Zdjęcie Planetoida Ryugu /materiały prasowe

W "Nature Astronomy" opublikowano wyniki analizy składu geologicznego planetoidy. Okazało się, że zdecydowana większość Ryugu zawiera węgiel i wodę - podobnie jak asteroidy typu C. Część skał jest uboga w wodę i bogaty w krzemiany, co jest charakterystyczne dla asteroid typu S.



- Użyliśmy optycznej kamery na Hayabusa-2 do obserwacji powierzchni Ryugu przy różnych długościach fal światła. W ten sposób odkryliśmy zróżnicowanie skał planetoidy. Wśród jasnych głazów, typy C i S mają różne albedo - powiedział dr Eri Tatsumi, główny autor badań z Uniwersytetu La Laguna.



Albedo to stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego. Jest parametrem określającym zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię.



Uczeni wywnioskowali, że planetoida powstała 10-20 mln lat temu, czyli stosunkowo niedawno w kosmicznej skali czasu. Obiekt prawdopodobnie powstał w wyniku zderzenia asteroid dwóch różnych typów (C i S). Teraz ma ok. 435 m średnicy.



- Ryugu jest za małe, aby przetrwać całe 4,6 mld lat historii Układu Słonecznego. Obiekty wielkości Ryugu zostałyby zakłócone przez inne asteroidy średnio w ciągu kilkuset milionów lat. Uważamy, że Ryugu spędził większość swojego życia jako część większego ciała. Jest to oparte na obserwacjach sondy Hayabusa-2, które pokazują, że asteroida jest bardzo luźna i porowata. Takie ciała prawdopodobnie powstają w wyniku ponownego nagromadzenia się szczątków zderzeniowych - powiedział profesor Seiji Sugita z Uniwersytetu Tokijskiego.



Historia Ryugu wymaga dokładniejszych analiz, ale na szczęście nie musimy długo czekać na więcej danych. Sonda Hayabusa-2 zebrała kilka próbek gleby powierzchniowej i podpowierzchniowej, która dotrze na Ziemię w grudniu.