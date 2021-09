Planeta X - wiemy, gdzie jej szukać

Dowody istnienia Planety X pochodzą z jej grawitacyjnego przyciągania innych ciał. Jeżeli obiekt ten faktycznie istnieje, jego grawitacja będzie miała wpływ na orbity innych planet. Jeżeli coś wydaje się być przyciągane do planety, wystarczy odrobina matematyki, aby znaleźć źródło - w ten sposób odkryto Neptuna.

W przypadku Planety X nie mamy do czynienia z oddziaływaniem grawitacyjnym na planetę, a wpływ na skupisko małych lodowych ciał znanych jako obiekty Pas Kuipera (KBO). Gdyby poza Pasem Kuipera nie było żadnej planety, można by się spodziewać, że orbity tych obiektów będą losowo zorientowane w płaszczyźnie orbity Układu Słonecznego. Jednak zamiast tego widzimy, że wiele orbit KBO jest skupionych w tej samej orientacji. Możliwe, że jest to tylko skutek zbiegu okoliczności, ale jest to mało prawdopodobne.



Już w 2016 r. naukowcy przyjrzeli się statystycznemu rozkładowi KBO i doszli do wniosku, że na orbity KBO ma wpływ niewykryta planeta zewnętrzna. Ma ona prawdopodobnie masę równą pięciu mas Ziemi i jest ok. 10 razy bardziej oddalona od Słońca niż Neptun.



Naukowcy obliczyli nawet szeroki rejon Układu Słonecznego, w którym może znajdować się Planeta X, ale jej poszukiwania niczego nie dały. To doprowadziło niektórych do wniosku, że planeta nie istnieje. Inni twierdzili, że Planeta X istnieje, ale nie możemy jej zobaczyć, ponieważ jest to pierwotna czarna dziura.

Teraz naukowcy wiedzą, gdzie szukać Planety X. Okazuje się, że może być ona bliżej Słońca niż pierwotnie sądzono.



Uczeni twierdzą, że dotychczasowe obserwacje wykluczyły najbliższe możliwości orbit Planety X, co pomaga jeszcze bardziej zawęzić jej możliwą lokalizację. Jeśli planeta istnieje, powinna być wykrywalna przez Obserwatorium Very Rubin (VRO) w niedalekiej przyszłości.

Reklama