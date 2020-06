Niecałe 32 lata świetlne od Ziemi znajduje się gwiazda nazywana AU Microscopii, która znajduje się w południowej części gwiazdozbioru Mikroskopu. Liczy zaledwie 30 mln lat i należy do najmłodszych gwiazd w naszym sąsiedztwie. Teraz odkryto planetę wielkości Neptuna, która formuje się w otaczającym AU Microscopii dysku materii.

Zdjęcie Wizja artystyczna AU Mic b /materiały prasowe

Promień AU Mic b jest nieco większy niż promień Neptuna, a sama planeta jest co najwyżej od niego 3 razy masywniejsza, czyli ma masę odpowiadającą 58 masom Ziemi. Podobnie jak Neptun, AU Mic b jest gazowym olbrzymem, ale w przeciwieństwie do tego typu obiektów znanych z Układu Słonecznego, krąży blisko gwiazdy macierzystej. Okrąża swoją gwiazdę co 8,46 dni, a to mniej niż obrót Merkurego wokół Słońca.



Egzoplanetę odkryto za pomocą metody tranzytowej przy pomocy kosmicznego teleskopu TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) należącego do NASA. Jej istnienie potwierdzono za pomocą Kosmicznego Teleskopu Spitzera i naziemnych teleskopów z Hawajów i Chile.



- Jedną z rzeczy, które chcemy zrozumieć jest to, kiedy powstają planety i co się z nimi dzieje we wczesnym wieku. Moim zadaniem jest pobranie danych o jasności gwiazdy i wykorzystanie ich do zrozumienia wielkości i innych właściwości planety - powiedział Thomas Barclay z Uniwersytetu w Maryland, jeden z autorów badań.



Młodość i bliskość układu planetarnego to najbardziej ekscytujące cechy dla naukowców. Badanie tego systemu może rzucić nowe światło na temat formujących się planet i prawdopodobnie dostarczy więcej informacji o początkach Układu Słonecznego.