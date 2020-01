Planeta gorętsza niż wiele gwiazd

Astronomowie odkryli ultragorącą egzoplanetę. Na jej powierzchni panuje temperatura wyższa od temperatury powierzchni wielu gwiazd.

Zdjęcie KELT-9b /materiały prasowe

KELT-9b jest niezwykłą egzoplanetą. Gazowy olbrzym znajduje się blisko gwiazdy macierzystej i nie klasyfikuje się go jako gorącego jowisza, a bardzo gorącego jowisza. Jest to najgorętsza znana nam egzoplaneta. Na jej powierzchni panuje temperatura 4300oC - znacznie wyższa niż temperatura powierzchni wielu gwiazd!



Planeta KELT-9b jest zablokowana pływowo. Oznacza to, że jedna jej strona cały czas otrzymuje światło od gwiazdy macierzystej, podczas gdy druga jest pogrążona w wiecznych ciemnościach. Cząsteczki wodoru stale rozpadają się na "dziennej" części planety i ponownie się formują po stronie "nocnej".



- Taka planeta ma tak ekstremalną temperaturę, że jest gorętsza od wielu innych egzoplanet. Istnieje kilka gorących jowiszów i kilka bardzo gorących jowiszów, na których zachodzi zjawisko takie, jak na KELT-9b - powiedziała Megan Mansfield z Uniwersytetu w Chicago.



KELT-9b krąży wokół ultragorącej i jasnej gwiazdy o temperaturze powierzchni przekraczającej 9900oC. Planeta jest tak blisko gwiazdy macierzystej, że okrąża ją w zaledwie półtora dnia. Jest prawie trzy razy masywniejsza od Jowisza, ale znacznie większa. Ze względu na swoje wymiary i bliskość gwiazdy, traci własną atmosferę.



Zrozumienie mechanizmów panujących na KELT-9b może być kluczowe do poznania właściwości innych egzoplanet. Obserwacje KELT-9b były możliwe dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Spitzera.