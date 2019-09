Pierwsza asteroida, która zmieniła kolor

​Astronomowie po raz pierwszy zaobserwowali asteroidę zmieniającą kolor w czasie rzeczywistym - z czerwonego na niebieski. Odkrycie to dotyczy asteroidy 6478 Gault oddalonej od nas o 322 mln km.

Zdjęcie 6478 Gault zmieniła kolor /materiały prasowe

Zdjęcie asteroidy zostało zrobione przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Widać na nim dwa wąskie ogony i jasne gwiazdy w tle w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem. Naukowcy z MIT twierdzą, że tego typu zachowanie asteroid jest typowe dla komet, ale niezwykle rzadkie dla planetoid.

- To była duża niespodzianka. Wydaje nam się, że byliśmy świadkami utraty przez planetoidę czerwonego pyłu i widzimy leżące głębiej, warstwy niebieskiej materii - powiedział Michael Marsset z MIT.



6478 Gault ma długość ok. 4 km i składa się głównie z suchych, skalistych krzemianów. Uważa się, że zmiana koloru jest spowodowana odrzuconym pyłem, gdy asteroida staje się niestabilna. Gdy światło słoneczne ogrzewa asteroidę, promieniowanie podczerwone ucieka z jej powierzchni, co sprawia, że asteroida obraca się coraz szybciej. Obiekt staje się niestabilny i uwalniane są leżące głębiej warstwy materii. To zachowanie typowe dla komet. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego ma ono miejsce w przypadku 6478 Gault.



- Po raz pierwszy widzimy skaliste ciało emitujące pył - jak kometa. Oznacza to, że prawdopodobnie jest tu jakiś mechanizm odpowiedzialny za emisję - i jest on inny od mechanizmu występującego w większości komet - dodał Marsset.



6478 Gault została po raz pierwszy odkryta w 1988 r. Opublikowane zdjęcie zostało zrobione w styczniu bieżącego roku. Szacuje się, że większy z dwóch ogonów ma długość ponad 800 000 km, a krótszy zaledwie 200 000 km. Oba prawdopodobnie zawierają dziesiątki milionów kilogramów pyłu.



6478 Gault jest jednym z milionów obiektów pochodzących z pasa asteroid, ale obecnie znamy tylko 20 aktywnych z nich.