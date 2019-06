Pierścienie Saturna odkrywają swoje tajemnice

Misja Cassini skończyła się prawie dwa lata temu, ale docierające na Ziemię dane wciąż zaskakują naukowców. Najnowsze dotyczą spektakularnych pierścieni Saturna.

Zdjęcie Między pierścieniami Saturna kryją się księżyce, jak Daphnis na zdjęciu /materiały prasowe

Pierścienie - nazwane od A do G w kolejności odkrycia - są systemem zmiennym. Są strukturami dość młodymi w porównaniu do samej planety, bo powstały między 10 a 100 mln lat temu. Pierścienie nie są strukturami stałymi - mają większe i mniejsze przerwy.



Uczeni znaleźli dowody sugerujące, że smugi w pierścieniu F pochodzą od grupy bliżej nieokreślonych impaktorów. Nie były one asteroidami, które przecięły orbitę Saturna, ale materiałem już krążącym wokół planety.



Nie wiemy, dlaczego materiał tworzący pierścienie Saturna jest zorganizowany w trzy różne wzory: gładkie, chropowate i smugowate wzory ograniczają się głównie do oddzielania poszczególnych pasów na orbicie Saturna.



Głównym składnikiem pierścieni jest lód wodny. Materiały organiczne prawdopodobnie nie występują lub pojawiają się jedynie w ilościach szczątkowych. Gdyby było inaczej, naukowcy by je dostrzegli.