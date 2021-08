Perseidy - jak je oglądać? Czym jest "noc spadających gwiazd"?

Perseidy - kiedy można je zobaczyć?

Apogeum Perseid, powszechnie znane jako "noc spadających gwiazd", przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. To wtedy na niebie można dostrzec najwięcej meteorów - nawet 100 ciał niebieskich na godzinę. Cały spektakl powinien rozpocząć się ok. godziny 21:00, a maksimum aktywności zakończy się około północy.

"Perseidy są jednym z najliczniejszych deszczów (od 50 do 100 widzianych meteorów na godzinę) i występują przy ciepłej letniej, nocnej pogodzie, dzięki czemu obserwatorzy nieba mogą je łatwo zobaczyć" - tłumaczy to zjawisko NASA.

26 lipca - pierwszy Perseid zaobserwowany przez NASA:



Perseidy - jak je obserwować?

Do obserwacji nie potrzeba lornetki ani teleskopu - Perseidy można obserwować gołym okiem. Najlepiej, aby niebo było bezchmurne, nawet niewielka warstwa chmur utrudni nam obserwację. Ważne, by znaleźć miejsce odpowiednio zaciemnione, z dala od miejskich świateł i mieć widok nieprzesłonięty drzewami czy budynkami. Trzeba pamiętać, by podczas polowania na spadające gwiazdy jak najmniej korzystać z urządzeń elektronicznych (smartfony, tablety), by oczy zdążyły się przyzwyczaić do ciemności (może to potrwać nawet kilkadziesiąt minut). W tym roku w oglądaniu Perseidów nie będzie przeszkadzał blask Księżyca, gdyż znajduje się on przed pierwszą kwartą.



Największe szanse na wypatrzenie Perseid jest w przypadku obserwacji gwiazdozbioru Perseusza (stamtąd Perseidy pochodzą). Można go dość łatwo odnaleźć dzięki mapom nieba lub aplikacjom mobilnym dla amatorów astronomii. Perseidy nadlatują od strony Gwiazdozbioru Perseusza, jego okolice to najlepszy obszar, aby obserwować to zjawisko.

Perseidy można również oglądać na żywo w internecie, na przykład za pomocą livestreamu przygotowanego przez Virtual Telescope Project 2.0. Link do relacji poniżej: