Perseidy 2021 - spadające gwiazdy na niebie. Jak je zobaczyć?

Apogeum Perseid, powszechnie znanych jako "noc spadających gwiazd", przypada na dzisiejszą noc. Wtedy na niebie można dostrzec najwięcej meteorów - nawet 100 ciał niebieskich na godzinę. Cały spektakl powinien rozpocząć się ok. godziny 21:00, a maksimum aktywności zakończy się około północy.

Perseidy - czym one są?



W okresie lata aktywnych jest wiele rojów meteorów. Najintensywniejszy z nich - Perseidy - wywodzi nazwę od gwiazdozbioru Perseusza, w którym w maksimum aktywności znajduje się radiant tych obiektów (radiantem nazywany jest punkt, z którego wydają się wybiegać meteory danego roju). Perseidy spadają grupami po kilka lub kilkanaście meteorów w czasie kilku minut. Rój znany jest od starożytności, a obecnie wiemy, że ma związek z kometą 109P/Swift-Tuttle.

"Perseidy są jednym z najliczniejszych deszczów (od 50 do 100 widzianych meteorów na godzinę) i występują przy ciepłej letniej, nocnej pogodzie, dzięki czemu obserwatorzy nieba mogą je łatwo zobaczyć" - tłumaczy zjawisko NASA. W tym roku można spodziewać się około 60 do 80 meteorytów na godzinę, czyli średnio koło jednego na minutę.

Perseidy - jak je obserwować?

Zdjęcie Zdjęcie Perseidów opublikowane przez NASA / NASA

Do obserwacji nie potrzeba lornetki ani teleskopu. Perseidy można obserwować gołym okiem. Najlepiej, aby niebo było bezchmurne, nawet niewielka warstwa chmur utrudni nam obserwację. Ważne, by znaleźć miejsce odpowiednio zaciemnione, z dala od miejskich świateł i mieć widok nieprzesłonięty drzewami czy budynkami. Trzeba pamiętać, by podczas polowania na spadające gwiazdy jak najmniej korzystać z urządzeń elektronicznych (smartfony, tablety), by oczy zdążyły się przyzwyczaić do ciemności (może to potrwać nawet kilkadziesiąt minut). W tym roku w oglądaniu Perseidów nie będzie przeszkadzał blask Księżyca - to dobra informacja dla wszystkich, którzy planują obserwacje.



Największe szanse na wypatrzenie Perseid jest w przypadku obserwacji gwiazdozbioru Perseusza (stamtąd Perseidy pochodzą). Można go dość łatwo odnaleźć dzięki mapom nieba lub aplikacjom mobilnym dla amatorów astronomii.

Perseidy można również oglądać na żywo w internecie, na przykład za pomocą livestreamu NASA:

Perseidy - nietypowe przesądy

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Z meteorami wiąże się z kilka przesądów. Dawniej nazywane były łzami św. Wawrzyńca, który zginął męczeńską śmiercią około 10 sierpnia. W niektórych kręgach kulturowych uważano, że każda spadająca gwiazda zwiastuje śmierć jakiegoś człowieka. Jest też przesąd, który na widok spadającej gwiazdy każe pomyśleć życzenie.

Współcześnie wiadomo, iż "spadająca gwiazda" (meteor) niewiele ma wspólnego z gwiazdami. Jego źródłem jest skalna drobina (meteoroid), która wpadła w ziemską atmosferę i w trakcie przelotu przez nią wytworzyła świecący ślad, który można dostrzec. Zdecydowana większość meteoroidów ulega zniszczeniu w atmosferze i nie docierają do powierzchni Ziemi. Jeśli jednak skała była na tyle duża, że przetrwała ten lot, to po upadku na powierzchnię nazywana jest meteorytem.