Organizacja Wszechświata i mózgu są do siebie podobne

​Galaktyki są zorganizowane w strukturę włókien, węzłów i pustek znaną jako kosmiczna sieć. We wnętrzu naszego mózgu podobnie są zorganizowane neurony. To podobieństwo od dawna wzbudza ciekawość naukowców, artystów i ogółu społeczeństwa. Nowe wyniki badań pokazują, że obie sieci są do siebie bardziej podobne, niż nam się wydawało.

Zdjęcie Sieć neuronów i kosmiczna sieć są do siebie podobne /materiały prasowe

Dwaj włoscy naukowcy - astrofizyk i neurochirurg - postanowili sprawdzić, czy wizualne podobieństwa między kosmiczną siecią a siecią neuronów mają jakiś związek. Neurony i galaktyki są bardzo różnymi układami, które organizują się w duże struktury. Najnowsze wyniki badań wskazują, że procesami tymi rządzą te same podstawowe zasady.

Nie oznacza to, że w czaszce mamy Wszechświat, a kosmos jest gigantycznym mózgiem. Zamiast tego uwypukla właściwości dynamiki sieci.



Większość powiązań między mózgiem a kosmosem to tylko zbiegi okoliczności. Przeciętny mózg ma 69 miliardów neuronów. Przez długi czas szacowana liczba galaktyk we wszechświecie wynosiła 100 miliardów, ale obecnie szacuje się, że jest 20 razy większa. Około 77 proc. masy mózgu to woda. Około 70 proc. zawartości energii/materii we Wszechświecie to ciemna energia.



Ale biorąc pod uwagę, że wyglądają one podobnie, czy obie sieci formują się w ten sam sposób? Naukowcy właśnie tak myślą. Astronomowie są przyzwyczajeni do obliczania widma mocy sieci kosmicznej - techniki matematycznej, która pozwala zrozumieć, w jaki sposób galaktyki są rozmieszczone w przestrzeni kosmicznej. Zastosowanie tej samej techniki do badań mózgu jest nietrafione. Konieczna była modyfikacja tej metody - nie śledziła ona połączeń między neuronami, a ich bliskość.



Biorąc pod uwagę ograniczenia, naukowcy odkryli, że sieć neuronowa móżdżku w skali od 1 do 100 mikronów jest zorganizowana w podobny sposób jak sieć kosmiczna w skali od 5 do 500 milionów lat świetlnych.



Obserwacja ta jest niezwykle interesująca. Pomimo dramatycznie różnych skal i różnych sił fizycznych kształtujących sieci, organizują się one w podobny sposób. Jak to możliwe? Na to pytanie nie mamy gotowej odpowiedzi.