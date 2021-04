Odkryto wodę w meteorycie z młodego Układu Słonecznego

​Naukowcy odkryli wodę we wnętrzu meteorytu pochodzącego z młodego Układu Słonecznego.

Meteoryty mogą skrywać nie tylko cząsteczki wody, ale i dwutlenku wegla

Woda jest powszechna zarówno na Ziemi, jak i w Układzie Słonecznym. Lód wodny wykryto m.in. na Księżycu, na kometach i wśród pierścieni Saturna. Naukowcy uważają, że woda odegrała ważną rolę w formowaniu się młodego Układu Słonecznego. Aby potwierdzić jaką dokładnie, uczeni poszukiwali dowodów na obecność wody w stanie ciekłym w meteorytach.

Naukowcy znaleźli inkluzje wody w stanie ciekłym w kryształach soli znajdujących się w meteorytach zaliczanych do klasy tzw. chondrytów. Stanowią one zdecydowaną większość wszystkich meteorytów znajdowanych na Ziemi. Naukowcy stwierdzili, że sól znajdująca się wewnątrz tego typu meteorytów pochodzi z innych, bardziej prymitywnych obiektów macierzystych.



Zespół chciał ustalić, czy inkluzje wodne obecne w meteorytach są formą węglanu wapnia (kalcytu) w klasie meteorytów znanych jako chondryty węglanowe.

Zespół zbadał próbki meteorytu Sutter's Mill, który jest chondrytem węglowym pochodzącym z asteroidy, która uformowała się 4,6 mld lat temu. Używając zaawansowanych technik mikroskopowych, naukowcy znaleźli kryształ kalcytu zawierający inkluzję wodnego płynu z co najmniej 15 proc. dwutlenku węgla.

Odkrycie to potwierdza, że kryształy kalcytu w starożytnych chondrytach węglanowych mogą zawierać nie tylko ciekłą wodę, ale także dwutlenek węgla.



Naukowcy uważają, że inkluzje powstały prawdopodobnie w wyniku formowania się asteroidy macierzystej z kawałkami zamrożonej wody i dwutlenku węgla w jej wnętrzu. Oznacza to, że asteroida uformowała się w części Układu Słonecznego na tyle zimnej, że woda i dwutlenek węgla mogły zamarznąć, prawdopodobnie poza orbitą Ziemi i prawdopodobnie poza orbitą Jowisza.



