Astronomowie odkryli trzy nowe egzoplanety oddalone od nas o 73 lata świetlne. Wśród obiektów zidentyfikowano jedną superziemię i dwa subneptuny.

Zdjęcie Wizja artystyczna układu TOI-270 /materiały prasowe

Obserwacji dokonano dzięki satelicie TESS, a wyniki opublikowano w "Nature Astronomy". Nowo odkryty układ planetarny jest znany jako TOI-270. Gwiazda macierzysta nie jest podobna do naszej gwiazdy w swoim obecnym stadium życia, ale jej badania mogą pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak Słońce będzie wyglądać w przyszłości.



- TOI-270 jest jak Disneyland dla egzoplanet. Jest jednym z ważniejszych obiektów odkrytych przez satelitę TESS. Może być dla nas wyjątkowym laboratorium - i to z wielu powodów - powiedział Maximilian Günther z MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research.



Rozmiary planet w układzie TOI-270 są do siebie zbliżone, w przeciwieństwie do planet Układu Słonecznego, wśród których znajdziemy zarówno małego Merkurego do ogromnych gazowych olbrzymów. Szczególnie interesujące są subneptuny, które uważa się za brakujące ogniwo między planetami skalnymi i lodowymi olbrzymami, takimi jak Uran i Neptun. Badania TOI-270 mogą wyjaśnić, czy lodowe olbrzymy powstają tak samo jak planety skaliste.



Szczególną zaletą układu TOI-270 jest fakt, że gwiazdą macierzystą jest stary karzeł klasy M, którego masa stanowi 40 proc. masy Słońca. Tego typu obiekty są zwykle bardzo aktywne, a wraz z wiekiem się uspokajają.



Wszystkie trzy planety krążą blisko gwiazdy macierzystej. Ich orbity trwają: 3,36; 5,66 i 11,38 ziemskich dni. Naukowcy oczekują, że satelita TESS odkryje więcej podobnych obiektów.