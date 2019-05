Odkryto trzy nowe egzokomety

Naukowcy odkryli trzy nowe egzokomety. Krążą one wokół gwiazdy Beta Pictoris i są oddalone od nas o 63,4 lata świetlne.

Zdjęcie Wizja artystyczna komet w innym układzie gwiezdnym /materiały prasowe

Systemy gwiezdne zawierają nie tylko planety i księżyce, ale także asteroidy, a nawet komety. Badania tego typu pozasłonecznych obiektów rzucają nowe światło na Układ Słoneczny.



W układzie Beta Pictoris odkryto pierwszą egzokometę już w 1987 r., zanim jeszcze naukowcy namierzono tam planety. Okazuje się, że komet w Beta Pictoris jest znacznie więcej - odkryto trzy kolejne, a być może to nie koniec. Obserwacje obiektów były możliwe dzięki teleskopowi TESS.



- Odkrycie to jest naprawdę ważne dla nauki i naszego zrozumienia komet pozasłonecznych z kilku powodów. Beta Pictoris była uważana za gospodarza egzokomet przez trzy dekady, a dane pozyskane przez TESS potwierdzają te rewelacje - powiedział dr Grant Kennedy z Uniwersytetu w Warwick.



Naukowcy zebrali sygnały świetlne z Beta Pictoris i wyeliminowali te, które mogą pochodzić od gwiazdy. Skorygowany sygnał nie był stały. Wykazano trzy asymetryczne spadki, które według naukowców pasują do komet.



Odkrycia komet w Beta Pictoris mogą zachęcić uczonych do poszukiwania egzokomet w innych układach, szczególnie tych młodych. System Beta Pictoris liczy zaledwie 23 mln lat.