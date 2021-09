Odkryto tajemnicze sygnały radiowe z centrum galaktyki

ASKAP J173608.2-32163 został odkryty za pomocą Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), jednego z najczulszych radioteleskopów, jakie kiedykolwiek zbudowano.

- Przedstawiliśmy odkrycie i charakterystykę ASKAP J173608.2-321635: silnie spolaryzowanego, zmiennego źródła radiowego znajdującego się w pobliżu centrum naszej galaktyki i nieposiadającego wyraźnego odpowiednika w wielu długościach fali. ASKAP J173608.2-321635 może reprezentować część nowej klasy obiektów - powiedział Ziteng Wang z University of Sydney w Australii.



ASKAP J173608.2-32163 może okazać się znanym typem obiektu kosmicznego, ale jeśli tak się stanie, może to doprowadzić do rozszerzenia definicji tego obiektu. Czymkolwiek jest, nie był widziany przed przeglądem nieba ASKAP, dokonanym podczas pilotażowego programu poszukiwania przejściowych źródeł radiowych. Między kwietniem 2019 a sierpniem 2020 roku sygnał pojawił się w danych 13 razy.



Kolejne obserwacje w kwietniu i lipcu 2020 roku przy użyciu innego radioteleskopu, Murriyang w Parkes w Australii, nic nie dały. Jednak radioteleskop MeerKAT w RPA trafił na obiekt w lutym 2021 roku. Australia Telescope Compact Array (ATCA) również dokonał detekcji w kwietniu 2021 roku. To wspiera i potwierdza detekcje ASKAP, ale także sugeruje, że źródło jest nieuchwytne - nie było żadnych detekcji MeerKAT ani ATCA przed tą datą. Źródło nie pojawiło się również w obserwacjach w promieniach X i bliskiej podczerwieni, ani w archiwach danych radiowych zebranych przez wiele instrumentów.



Naukowcom trudno jest określić, co może być źródłem sygnałów radiowych. Istnieje kilka typów gwiazd, o których wiadomo, że różnią się długością emitowanych fal radiowych, np. bliskie układy podwójne z aktywnymi chromosferami lub takie, które zaćmiewają się nawzajem. Niewykrywalność w zakresie fal rentgenowskich i bliskiej podczerwieni czyni to jednak mało prawdopodobnym. Gwiazdy rozbłyskowe zwykle mają emisję rentgenowską, która odpowiada emisji radiowej, a ogromna większość gwiazd ma proporcje emisji w bliskiej podczerwieni, które powinny być wykrywalne. Nie jest też prawdopodobny pulsar - mają one regularną okresowość, w skali godzin, a ASKAP J173608.2-32163 został wykryty jako zanikający. Przez trzy miesiące nie wykryto żadnej dodatkowej emisji, co również nie pasuje do pulsarów.



