​Do tej pory odkryliśmy setki gwiazd z wieloma planetami krążącymi wokół nich, rozproszonymi po całej galaktyce. Każda z nich jest wyjątkowa, ale układ HD 158259, oddalony od nas o 88 lat świetlnych, jest szczególny.

Zdjęcie Wizja artystyczna układu HD 158259 /materiały prasowe

Sama gwiazda jest nieco większa od Słońca i ma tę samą masę. Orbituje wokół nich sześć planet: superziemia i pięć minineptunów. Po siedmiu latach obserwacji, astronomowie odkryli, że wszystkie sześć z tych planet krążą na orbicie HD 158259 w niemal idealnym rezonansie orbitalnym. Odkrycie to może pomóc nam lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania układów planetarnych i tego, w jakich konfiguracjach one krążą.

Rezonans orbitalny występuje, gdy orbity dwóch ciała dookoła ciała macierzystego są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ te dwa obiekty wywierają na siebie wzajemnie wpływ grawitacyjny. W Układzie Słonecznym jest on dość rzadki - prawdopodobnie najlepszym przykładem są Neptun i Pluton - są one rezonansie orbitalnym 2:3. Na każde dwa okrążenia Plutona wokół Słońca, Neptun robi trzy.



Rezonans orbitalny również występuje w egzoplanetach krążących wokół HD 158259. Dzięki temu naukowcom z Uniwersytetu Genewskiego udało się precyzyjnie obliczyć orbity każdej z planet. Wszystkie z nich są bardzo wąskie. Począwszy od najbliższej gwiazdy - superziemi namierzonej przez TESS - ich orbity wynoszą 2,17; 3,4; 5,2; 7,9, 12 i 17,4 dni.



Dają one współczynniki okresowe 1,57; 1,51; 1,53 i 1,44 pomiędzy każdą z planet. Nie jest to rezonans doskonały, ale bliski doskonałego, dzięki czemu HD 158259 można sklasyfikować jako układ nadzwyczajny.



Astronomowie uważają, że planety układu HD 158259 nie powstały tam, gdzie znajdują się teraz.