W ciągu ostatnich 20 lat odkryto tysiące planet pozasłonecznych. Wokół jednej z nich może krążyć skalisty egzoksiężyc pokryty morzem lawy. A to wszystko 640 lat świetlnych od nas.

Zdjęcie Wizja artystyczna egzoksiężyca wokół WASP-49b /materiały prasowe

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Bernie przewidział istnienie wulkanicznego egzoksiężyca wokół egzoplanety WASP-49b. Obiekt będący ekstremalną wersją księżyca Io, jednego z księżyców Jowisza, może być pierwszym tego typu ciałem niebieskim odkrytym poza Układem Słonecznym.



Egzoksiężyc krąży wokół gorącego gazowego olbrzyma (WASP-49b), który okrąża swoją gwiazdę macierzystą WASP-49 w mniej niż 3 dni. Układ planetarny znajduje się w gwiazdozbiorze Zająca, ulokowanym pod gwiazdozbiorem Oriona, ok. 640 lat świetlnych od Ziemi.



Astronomom do tej pory nie udało się odkryć skalistego księżyca w innym układzie planetarnym. O obecności tego obiektu świadczą jedynie pośrednie dowody, m.in. sód w postaci gazowej wykryty na niespotykanej wysokości WASP-49. Mało prawdopodobne, by był on emitowany jedynie przez wiatr planetarny. Obserwując księżyce w Układzie Słonecznym, realna jest emisja tego pierwiastka przez egzoksiężyc.



Mimo iż egzoksiężyc jest dobrym wyjaśnieniem zaobserwowanej anomalii, to rozwiązanie tej zagadki może być inne. Być może egzoplaneta WASP-49b jest otoczona pierścieniem z materiału bogatego w sód.