Odkryto skalistą planetę w najbliższym kosmicznym sąsiedztwie

Astronomowie odkryli nową egzoplanetę nieco większą od Ziemi, która krąży wokół czerwonego karła w odległości 66,5 lat świetlnych od Układu Słonecznego. To naprawdę nasze najbliższe kosmiczne sąsiedztwo.

Zdjęcie Wizja artystyczna GJ 1252 b /materiały prasowe

Nowo odkryta planeta jest jedną z ponad 4000 obiektów namierzonych w ciągu ostatnich 25 lat. Większość egzoplanet to gazowe olbrzymy wielkości Neptuna lub większe. Skalne planety podobne do Ziemi są rzadkością, przynajmniej jeżeli chodzi o ich detekcję.



GJ 1252 b to egzoplanta ok. 1,2 razy większa i dwa razy cięższa od Ziemi. Krąży wokół czerwonego karła klasy M znanego jako GJ 1252, który to jest o 60 proc. mniejszy od Słońca.



Egzoplaneta okrąża gwiazdę macierzystą raz na 12,4 godzin. Orbita planety jest prawdopodobnie za wąska, by nadawała się ona do zamieszkania. Czerwony karzeł GJ 1252 jest niezwykle spokojny jak na gwiazdę tego typu.



GJ 1252 b jest kolejną odkrytą skalistą egzoplanetą, która potwierdza, że światy takie jak Merkury, Mars czy Wenus nie są rzadkością we wszechświecie. Astronomowie mają trudności z ich wykryciem, ale być może zmieni się to dzięki nowoczesnym metodom pomiarowym.