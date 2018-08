Odkryto pierwsze kryształy w Układzie Słonecznym

Podczas badań meteorytów sprzed 4,5 mld lat naukowcy trafili na wskazówki rzucające nowe światło na początki Układu Słonecznego.

Zdjęcie Potwierdzono, że młode Słońce wykazywało się dużą aktywnością /NASA

W meteorytach powstałych 4,5 mld lat temu, naukowcy znaleźli ukryte kryształy hibonitu. Ich obecność sugeruje intensywne promieniowanie, co potwierdza, że w pierwszych kilkuset milionach lat po powstaniu, Słońce było niezwykle aktywne.



- Słońce było bardzo aktywne we wczesnym okresie życia. Dochodziło do częstszych erupcji i emitowało intensywniejsze strumienie naładowanych cząstek. Myślę o moim synu, on ma trzy lata i jest bardzo aktywny - powiedział prof. Philipp Heck z Uniwersytetu w Chicago, jeden z autorów badań.



Prawie nic w Układzie Słonecznym nie jest na tyle duże, by potwierdzić aktywność młodego Słońca, ale odkryte minerały w meteorytach dają przynajmniej pojęcie o skali. To prawdopodobnie pierwsze minerały powstałe w Układzie Słonecznym.



Hibonitowe kryształy zawierają atomy wapnia i glinu, a gdy uderzą w nie wysokoenergetyczne protony, dzielą się tworząc neon i hel, które zostają zamknięte w krysztale. Naukowcy użyli silnego lasera do stopienia kryształów i spektrometru masowego w celu zmierzenia ich składników. Wykryto duże ilości neonu i helu.



Zebrane dane wskazują, że 4,5 mld lat temu Słońce było znacznie bardziej aktywne niż obecnie. Było w stanie wytworzyć wystarczająco dużo protonów do zamknięcia takich ilości neonu i helu w hibonitowych kryształach. Badania te potwierdzają przypuszczenia astronomów o wyjątkowej aktywności Słońca na wczesnych etapach swojego życia.