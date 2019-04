​Wszystko ma swój początek i koniec. Także wszechświat. Naukowcom udało się znaleźć pierwszy typ cząsteczek powstałych po Wielkim Wybuchu.

Zdjęcie To HeH+ były pierwszymi cząsteczkami we wszechświecie. Fot. NASA /materiały prasowe

Naukowcy wiedzą, jak powinny wyglądać pierwsze cząsteczki powstałe po Wielkim Wybuchu - to tzw. zhydratowane jony helu (HeH+). Do tej pory nie udawało się ich namierzyć. Aż do teraz.

Już od początku lat 70. ubiegłego wieku HeH+ poszukiwano głównie w mgławicach planetarnych. Teleskopy na powierzchni naszej planety nie były w stanie namierzyć tych cząsteczek, gdyż światło emitowane przez zhydratowany jon helu jest łatwo pochłaniane przez ziemską atmosferę. Postanowiono spróbować innego podejścia.



Do badań wykorzystano Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOPHIA), czyli obserwatorium umieszczone na pokładzie samolotu. Dzięki temu udało się po raz pierwszy w historii namierzyć HeH+ w mgławicy planetarnej NGC 7027 oddalonej od nas o 2900 lat świetlnych.



Zdjęcie SOPHIA - na pokładzie tej maszyny dokonano epokowego odkrycia. Fot. NASA / materiały prasowe

Co to dla nas oznacza? Odkrycie HeH+ potwierdza nasze teorie dotyczące początku wszechświata. To właśnie od tej molekuły zaczęły się wszystkie procesy chemiczne.

