Odkryto pierwszą aktywność tektoniczną poza Ziemią

​Astronomowie dokonali ekscytującego odkrycia wskazującego na pierwszą obserwację aktywności tektonicznej egzoplanety. Dotyczy to obiektu oznaczonego jako LHS 3844b.

Na LHS 3844b występuje aktywność tektoniczna

Planeta LHS 3844b została zaobserwowana w 2019 r. - wtedy zasugerowano, że może być ona pokryta ciemną lawą skalną. Dowody wskazujące, że LHS 3844b może wykazywać aktywność tektoniczną pochodzą z zestawu zaawansowanych symulacji opartych na obserwacjach egzoplanety.

Egzoplaneta jest nieco większa od Ziemi i wydaje się nie mieć atmosfery. Połowa egzoplanety jest stale wystawiona na działanie promieni gwiazdy macierzystej, a temperatura jej powierzchni wynosi po tej stronie około 800oC. Po stronie planety stale pochłoniętej przez noc, temperatura wynosi około -250oC.



Tak duża różnica temperatur pomiędzy dzienną i nocną stroną planety może wpływać na przepływ materiału w jej wnętrzu. W oparciu o obserwacje krzywej fazowej jasności i możliwych temperatur planety oraz model komputerowy symulujący różne możliwe materiały tektoniczne, naukowcy uważają, że na LHS 3844b występuje przepływ materiału podpowierzchniowego.



Większość symulacji przeprowadzonych przez naukowców pokazuje tylko przepływ w górę po jednej stronie planety i tylko przepływ w dół po drugiej stronie planety. Jednak w niektórych symulacjach było to odwrócone, co nie pasuje do ruchów tektonicznych na Ziemi.



Dane wydają się wskazywać, że LHS 3844b może mieć jedną całą półkulę pokrytą wulkanami. Z kolei druga strona nie wykazuje prawie żadnej aktywności wulkanicznej z powodu ogromnych różnic temperatur. Naukowcy planują dokładniejsze obserwacje LHS 3844b w przyszłości.