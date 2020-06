Odkryto nowy typ asteroid

​Naukowcy odkryli nowy rodzaj asteroid. Co w nich niezwykłego?

Zdjęcie Strzałkami zaznaczono 2019 LD2 /materiały prasowe

O asteroidach i kometach zwykle myślimy w ściśle określony sposób. Komety mają długie, zapętlone orbity i są zbudowane z zestalonego lodu, tworząc mglistą komę i warkocz. Asteroidy są natomiast powszechnie uważane za skaliste i suche ciała niebieskie, a ich orbity są podobne do orbit planet.

Co jakiś czas jednak natrafiamy na coś, co podważa te definicje. Nowo odkryta asteroida 2019 LD2 jest naprawdę wyjątkowa. Naukowcy nigdy czegoś takiego nie widzieli.



2019 LD2 ma orbitę przypominającą asteroidę, ale warkocz jak kometa. To rzadkie, ale nie nieznane zjawisko. Obiekty takie nazywamy aktywnymi asteroidami o cechach kometopodobnych. Także położenie orbity 2019 LD2 jest wyjątkowe.



Obiekt dzieli swoją orbitę z Jowiszem - nazywa się je mianem asteroid trojańskich. Jest to pierwsza asteroida trojańska, która emituje gaz jak kometa.



Istnieją tysiące asteroid trojańskich (zwanych także trojanami), podzielonych na dwie odrębne grupy. Jedna grupa trojanów krąży na orbicie przed Jowiszem (to tutaj znajduje się 2019 LD2), a druga za nim, w zakrzywionych rejonach skupiających się na punktach libracyjnych planety. Są to miejsca, w których połączone siły grawitacyjne dwóch większych ciał (w tym przypadku Jowisza i Słońca) tworzą niewielki obszar stabilności grawitacyjnej.



- Od dziesięcioleci uważamy, że asteroidy trojańskie powinny mieć pod powierzchnią duże ilości lodu, ale do tej pory nie mieliśmy na to żadnych dowodów - powiedział astronom Alan Fitzsimmons z Królewskiego Uniwersytetu w Belfaście w Irlandii.



2019 LD2 jest pierwszym zaobserwowanym obiektem tego typu. Naukowcy już wypatrują kolejnych.