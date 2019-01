Odkryto nową superziemię 226 lat świetlnych od nas

Naukowcy odkryli nową superziemię. K2-288b znajduje się w ekosferze gwiazdy podwójnej, 226 lat świetlnych od Ziemi.

Zdjęcie K2-288b to najnowsza odkryta egzoplaneta wielkości Ziemi /materiały prasowe

System K2-288 składa się z dwóch gwiazd oddzielonych mniej więcej sześciokrotną odległością między Słońcem a Saturnem. Jedna z gwiazd jest o połowę, a druga o 2/3 mniejsza od Słońca. Nowo odkryta planeta krąży wokół mniejszej gwiazdy.



Egzoplaneta K2-288b jest ok. 1,9 razy większa od Ziemi i okrąża gwiazdę macierzystą w 31,3 dni. Jest znacznie bliżej gwiazdy niż jakakolwiek planeta w Układzie Słonecznym. Ale ponieważ gwiazda macierzysta jest znacznie chłodniejsza od Słońca, egzoplaneta znajduje się w ekosferze, czyli strefie, w której może istnieć woda w stanie ciekłym. Póki co, naukowcy nie wiedzą czy planeta jest skalista.



- To bardzo ekscytujące odkrycie ze względu na to, gdzie znaleziona przez nas planeta się znajduje. Takie egzoplanety są stosunkowo rzadkie - powiedziała Adina Feinstein z Uniwersytetu w Chicago, główna autorka badań.



Planeta została odkryta przez Kosmiczny Teleskop Keplera, a jej istnienie zostało potwierdzone za pomocą naziemnych teleskopów.