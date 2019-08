Odkryto nową gigantyczną planetę

​Beta Pictoris to niezwykłe laboratorium dla planetologów zaintrygowanych formowaniem się planet. Jest to młoda gwiazda mająca zaledwie 23 mln lat. Dla porównania Słońce liczy aż 5 mld lat. Wokół Beta Pictoris znajduje się pierścień gruzu, pas planetozymali i liczne egzokomety. To nie wszystko, bo wokół Beta Pictoris krążą także dwie ogromne planety.

Zdjęcie Wizja artystyczna ​Beta Pictoris c /materiały prasowe

Odkrycie drugiej z nich - Beta Pictoris c - zostało niedawno ogłoszone w "Nature Astronomy". Obiekt został znaleziony dzięki 10-letnim obserwacjom przeprowadzonym za pomocą instrumentu HARPS na VLT.



- Mówimy o gigantycznej planecie około 3000 razy masywniejszej od Ziemi, położonej 2,7 razy dalej od gwiazdy niż dystans dzielący Ziemię o Słońca - powiedziała Anne-Marie Lagrange z francuskiego Centre national de la recherche scientifique (CNRS).



Beta Pictoris c jest superjowiszem o masie 9 razy większej od masy Jowisza. Pełen obieg egzoplanety wokół gwiazdy macierzystej zajmuje około 1200 ziemskich dni. Z kolei odkryta w 2009 r. Beta Pictoris b także jest superjowiszem o masie 9-13 razy większej od masy Jowisza. Prędkość obrotu Beta Pictoris b wokół własnej osi wynosi zaledwie 8,1 ziemskich godzin.



Szczegóły dotyczące Beta Pictoris c są wciąż nieznane. Przeprowadzone badania wykazują, że układ planetarny Beta Pictoris jest stabilny. Beta Pictoris to gwiazda typu A znajdująca się w odległości 63 lat świetlnych od Ziemi. Jest drugą najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji Malarza.