Odkryto niezwykły układ trzech brązowych karłów

​Międzynarodowy zespół astronomów namierzył niezwykły system gwiezdny zaledwie 119 lat świetlny do Ziemi. Ma on nie jednego, a trzy brązowe karły, które nie są wystarczajaco masywne, by zainicjować procesy fuzji jądrowych i przeobrazić się w gwiazdy. To jak znalezienie igły w stogu siana.

Tak mogą wyglądać zaćmiewające się brązowe karły

Dwa spośród trzech brązowych karłów są stale ustawione w jednej lini do obserwatora, więc praktycznie cały czas dochodzi do ich zaćmień.

System gwiezdny 2M1510 to jeden z pierwszych odkrytych w ramach projektu SPECULOOS (Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars). Celem programu jest odnalezienie planet skalistych wokół najmniejszych gwiazd i brązowych karłów poprzez obserwacje zjawisk zaćmienia.



Astronomowie ustalili, że brązowe karły liczą ok. 45 mln lat i mają masę oscylującą wokół 4 proc. masy Słońca oraz średnicę 220 000 km. Pomiary te pozwolą przetestować naukowcom teorie o brązowych karłach.

- Zebranie kombinacji masy, średnicy i wieku jest naprawdę rzadkie w przypadku gwiazdy, nie mówiąc już o brązowym karle. Zazwyczaj brakuje jednego lub kilku z tych pomiarów. Łącząc wszystkie te elementy, mogliśmy zweryfikować teoretyczne modele, jak stygną brązowe karły - modele, które mają ponad 30 lat. Stwierdziliśmy, że modele doskonale pasują do obserwacji, co jest świadectwem ludzkiej pomysłowości - powiedział Amaury Triaud z Uniwersytetu w Birmingham, główny autor badań.



Naukowcy przedstawili również poprawki do niektórych obowiązujących modeli, które powinny być brane pod uwagę w przypadku obserwacji brązowych karłów.