Astronomowie odkryli pulsara, który zachowuje się nietypowo. HD 74423 jest gwiazdą, która pulsuje... tylko z jednej strony. W badaniach brali udział także uczeni z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Zdjęcie Wizja artystyczna HD 74423 /materiały prasowe

HD 74423 jest pulsarem znajdującym się ok. 1500 lat świetlnych od Ziemi. Ma masę ok. 1,7 razy większą od masy Słońca. Podczas przeglądania danych zebranych przez TESS, astronomowi zauważyli, że gwiazda zachowuje się w dziwny sposób. Odkryto, że gwiazda pulsuj tylko na jednej półkuli. Jest to konsekwencją obecności bliskiego gwiezdnego towarzysza. Czerwony karzeł okrążą HD 74423 co 39 godzin i jest tak blisko, że grawitacja zmieniła kształt gwiazdy z kolistego na przypominający łzę.



- Teoretycznie wiemy, że takie gwiazdy powinny istnieć od lat 80. XX wieku. Szukałem tego typu obiektu od 40 lat, a teraz ją znalazłem - powiedział prof. Don Kurtz z Uniwersytet Centralnego Lancashire.



Naukowcy są przekonani, że istnieje wiele gwiazd tego typu.



- Tryb pulsacji w HD 74423 jest obecnie wyjątkowy, ale musi istnieć klasa takich gwiazd, których osie pulsacji są wyrównane z osiami pływów, a odkrycie to jest impulsem do poszukiwania kolejnych - podsumował Don Kurz.