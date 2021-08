Odkryto nietypową galaktykę karłowatą

Obiekt nazywa się Antila 2 (Ant 2) i ma 1/3 masy Drogi Mlecznej. Pod względem rozmiaru Ant 2 można porównać do Wielkiego Obłoku Magellana, jednego z naszych dwóch galaktycznych towarzyszy widocznych gołym okiem, ale jednocześnie jest 10 000 razy mniej jasna.



- To duch galaktyki. Obiekty tak rozproszone jak Ant 2 po prostu nie były wcześniej obserwowane. Nasze odkrycie było możliwe tylko dzięki danym zebranym przez obserwatorium Gaia - powiedział Gabriel Torrealba z Uniwersytetu w Cambridge.



Gaia jest sondą kosmiczną ESA, która mapuje pozycję miliardów gwiazd Drogi Mlecznej. Naukowcy mogą śledzić ruch milionów gwiazd, dzięki czemu odkryli grupę odległych obiektów poruszających się razem. Dokładniejsze analizy pozwoliły oszacować odległość i masę Ant 2.



Galaktyka Ant 2 znajduje się 130 000 lat świetlnych od Drogi Mlecznej i jest ponad 13 mln razy cięższa od Słońca. Nie wiadomo jednak dlaczego jest taka blada.



Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że galaktyka Ant 2 uformowała się w obszarze przestrzeni, w którym ciemna materia nie była bardzo gęsta i ze względu na procesy wewnętrzne, takie jak eksplozje supernowych i wiatry gwiazdowe, gaz mógł się rozprzestrzeniać. Z biegiem czasu gwiazdy tworzyły się na krawędziach galaktyki.



- W porównaniu z resztą 60 galaktyk satelitarnych Drogi Mlecznej, Ant 2 jest prawdziwym dziwakiem. Zastanawiamy się, czy jest to tylko wierzchołek góry lodowe, a Droga Mleczna nie jest otoczona przez populację prawie niewidzialnych galaktyk karłowatych podobnych do niej - powiedział Matthew Walker, jeden z autorów badań.

