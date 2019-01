Odkryto najjaśniejszy kwazar z wczesnego wszechświata

Analizując dane z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, astronomowie znaleźli najjaśniejszy kwazar z wczesnego wszechświata.

Po 20 latach poszukiwań i obserwacji, astronomowie zidentyfikowali kwazar za pomocą zjawiska soczewkowania grawitacyjnego. Dzięki obserwacjom kwazar, możemy zyskać wgląd w narodziny galaktyk, kiedy wszechświat miał zaledwie miliard lat.

- To coś, czego poszukiwaliśmy od dawna - powiedział Xiaohui Fan z Uniwersytetu w Arizonie, główny autor badań.



Kwazary są najodleglejszymi obiektami w obserwowanym wszechświecie. To wyjątkowo jasne jądra aktywnych galaktyk. Za ich blask odpowiadają supermasywne czarne dziury otoczone dyskiem akrecyjnym. Gaz opadający na czarną dziurę uwalnia ogromne ilości energii.



Nowo odkryty kwazar oznaczony jako J043947.08+163415.7 ma jasność ok. 600 bilionów gwiazd kategorii Słońca, a zasilająca go supermasywna czarna dziura ma masę kilkuset milionów mas Słońca.