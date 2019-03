Astronomowie odkryli nowy najdalszy obiekt w Układzie Słonecznym orbitujący Słońce. Nazywa się FarFarOut.

Zdjęcie Wizja artystyczna jednej z planet karłowatych na granicy Układu Słonecznego /materiały prasowe

W grudniu międzynarodowy zespół astronomów zaobserwował niewielki, okrągły obiekt orbitujący wokół Słońca w odległości 120 j.a. (jednostek astronomicznych). Jedna j.a. to odpowiednik odległości Ziemia-Słońce. Obiekt został nazwany FarOut (2018 V18) i uważano go za najdalszy element Układu Słonecznego. Niedługo, bo odkryto kolejną planetę karłowatą i nazwano ją FarFarOut.



Nowy obiekt znajduje się w odległości 140 j.a., co stanowi w przybliżeniu 3,5 razy więcej niż odległość między naszą gwiazdą a Plutonem. Wiemy o nim bardzo niewiele. Odkrycia dokonał dr Scott Sheppard z Carnegie Institution for Science.



- Obiekt jest bardzo słabo widoczny - jest na granicy naszej zdolności wykrycia. Nie wiemy nic o jego orbicie. Wiemy po prostu, że jest daleko, daleko stąd - powiedział dr Sheppard.



Ponieważ FarFarOut jest daleko od Słońca, porusza się niezwykle wolno po niebie, więc określenie jego orbity zajmie całe lata. Podobnie zresztą jak określenie orbity FarOut.