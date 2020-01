Międzynarodowy zespół astronomów zidentyfikował najdalszą znaną grupę galaktyk. Nazwana EGS77 składa się ona z trzech galaktyk, których światło dociera do nas od 680 mln lat po Wielkim Wybuchu.

Zdjęcie Najdalsza grupa galaktyk - EGS77 /materiały prasowe

Istnieją bardziej odległe galaktyki, ale EGS77 to najdalsza grupa galaktyk, którą jesteśmy w stanie wykryć. Wszystkie składające się na nią obiekty emitują światło ultrafioletowe.



- Młody wszechświat był wypełniony atomami wodoru, które tłumią światło ultrafioletowe w taki sposób, że widzimy tylko wczesne galaktyki. EGS77 to pierwsza grupa galaktyk złapana podczas usuwania tej kosmicznej mgły - powiedział James Rhoads z NASA.



Obserwacje wykazały, że grupa galaktyk przyczynia się do "epoki rejonizacji". W ciągu pierwszych kilkuset milionów lat istnienia wszechświata, każdy obszar gwiazdotwórczy był spowity chmurami obojętnego wodoru. Atomy tego pierwiastka pochłaniają światło gwiazd, dopóki ich elektrony nie zostaną wyrwane z jądra przez konkretne długości fali. Proces ten nazywa się jonizacją - atomy wodoru zamieniają się w jony. Biorąc pod uwagę, że w historii wszechświata były dwie takie ery, drugą nazywamy mianem rejonizacji (nie ma nic wspólnego z rejonami).



EGS77 jest pierwszą grupą galaktyk, która została potwierdzona jako odpowiedzialna za rejonizację. Nie jest jednak ostatnią. Kolejne mogą zostać namierzone choćby przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.