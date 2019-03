Odkryto najbliższe siebie gwiazdy w układzie podwójnym

Astronomowie dokładnie zmierzyli odległość między dwiema masywnymi młodymi gwiazdami w systemie PDS 27. Obiekty są oddalone od siebie o 4,5 mld km, co czyni je najbliższą parą młodych gwiazd, jakie kiedykolwiek zaobserwowano.

Zdjęcie Wizja artystyczna układu podwójnego gwiazd /materiały prasowe

Nowe odkrycie jest bardzo ważne dla modeli teoretycznych. Bez obserwacji układów podwójnych nie można potwierdzać lub wykluczać tworzonych przez naukowców modeli.



- Dzięki PDS 27 i jego towarzyszowi znaleźliśmy, najbliższe, najbardziej masywne młode obiekty w znanych do tej pory układach podwójnych. W mapowanej przestrzeni brakuje znanych młodych masywnych systemów binarnych. Gwiazdy o dużej masie mają stosunkowo krótką żywotność, wypalają się i eksplodują jako supernowe w ciągu zaledwie kilku milionów lat, co utrudnia ich obserwacje. To ogranicza naszą zdolność do testowania teorii na temat formowania się tych gwiazd - powiedziała dr Evgenia Koumpia z Uniwersytetu w Leeds.



W ramach badań odkryto także drugi system młodych, masywnych gwiazd potrójnych znany jako PDS 37. Gwiazdy w tym systemie są nieco bardziej oddalone od siebie. Naukowcy szacują, że odległość między nimi wynosi od 6,3 do 8,1 mld km.



- PDS 27 i PDS 37 to rzadkie i ważne obiekty, które mogą pomóc w kształtowaniu i testowaniu teorii na temat tworzenia masowych układów binarnych - dodała dr Koumpia.



Gwiazdy tworzące układ PDS 27 mają masę w przybliżeniu 10 razy większą od Słońca i znajdują się 8000 lat świetlnych od Ziemi. Ich obserwacje były możliwe dzięki instrumentowi PIONIER w interferometrze VLTI, który łączy światło z czterech różnych teleskopów.