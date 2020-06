​Naukowcy odkryli, że warkocz jonowy komety 153P/Ikeya-Zhang jest co najmniej 7,5 razy dłuższy niż Ziemia i Słońce. Ma ponad miliard kilometrów długości - to dwa razy więcej niż poprzedni rekordzista należący do komety Hyakutake.

Zdjęcie Kometa 153P/Ikeya-Zhang /Fot. CometBase /materiały prasowe

Aby odkryć niezwykle długi warkocz komety, naukowcy musieli ponownie sprawdzić dane sprzed prawie 20 lat. Kiedy sonda Cassini podróżowała między orbitą Jowisza i Saturna w 2002 r., wykryła zwiększoną liczbę protonów. Tego wydarzenia nie wyjaśniono przez ostatnie lata, ale zespół brytyjskich i amerykańskich naukowców twierdzi, że protony te faktycznie pochodzą ze zjonizowanego warkocza komety 153P/Ikeya-Zhang.



Interakcje między Słońcem a orbitującą kometą mogą spowodować, że będzie miała ona dwa rodzaje warkoczów. Bardziej typowy - warkocz pyłowy - jest wytwarzany, gdy promieniowanie słoneczne topi jądro komety, wyrzucając ślad pyłu i gazu uwięzionego w tzw. brudnej kuli śnieżnej. Drugim jest warkocz jonowy, który powstaje, gdy neutralny gaz w jądrze komety ulega jonizacji przez promieniowanie. W przypadku komety 153P/Ikeya-Zhang protony pozbawione wodoru w czasie jonizacji mogą być transportowane przez wiatr słoneczny.



Lokalizacja komety w porównaniu z zarejestrowanymi przez sondę Cassini protonami kompleksowo sugeruje, że statek kosmiczny przeleciał przez warkocz komety 153P/Ikeya-Zhang. Bliższe spojrzenie na wykryte protony ujawniło, że przebyły one odległość 6,5 j.a. od komy komety, co przy uwzględnieniu zmian orbity obiektu oznacza minimalną długość ogona wynoszącą ponad miliard kilometrów.