Odkryto jedną z najdalszych egzoplanet

​Naukowcy odkryli nową skalistą planetę oddaloną od nas o 25 000 lat świetlnych. Skalista egzoplaneta krąży wokół gwiazdy ciągu głównego, czyli podobnej do Słońca. Jest oddalona od nas o 24 722 lata świetlne, co czyni ją jedną z najdalszych egzoplanet, które kiedykolwiek odkryto.

Zdjęcie Wizja artystyczna superziemi /materiały prasowe

Planeta jest tak odległa, że znajduje się blisko centralnego zgrubienia galaktycznego, regionu w centrum galaktyki gęsto zaludnionego przez gwiazdy. Nowa egzoplaneta została odkryta za pomocą techniki mikrosoczewkowania grawitacyjnego.



Zdarzenie mikrosoczewkowania, które doprowadziło do wykrycia egzoplanety zostało nazwane OGLE-2018-BLG-0677. Odnotowano je w dwóch niezależnych eksperymentach. Eksperymenty te na ogół wykrywają ok. 3000 zdarzeń mikrosoczewkowania grawitacyjnego rocznie, z których większość to gwiazdy, a nie planety.



Nowo odkryta egzoplaneta jest superziemią o masie ok. 3,96 razy większą od masy Ziemi. To czyni ją jedną z najmniej masywnych planet odkrytych metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego.



Gwiazda, wokół której orbituje planeta, jest naprawdę mała - ma masę zaledwie 0,12 razy większą od masy Słońca. Jest tak mała, że badacze nie byli w stanie określić, czy jest to gwiazda o niskiej masie, czy brązowy karzeł. A odległość orbitalna pomiędzy planetą a gwiazdą wynosi od 0,63 do 0,72 jednostek astronomicznych, czyli tyle, ile odległość Wenus od Słońca. Pełne okrążenie planety wokół gwiazdy zajmuje jej ok. 617 ziemskich dni.