Odkryto gigantyczną strukturę blisko Drogi Mlecznej

​Galaktyki nie są rozmieszczone we Wszechświecie przypadkowo. Im dokładniej się im przyglądamy, tym dziwniejsze struktury obserwujemy. Teraz odkryto kolejną - rozciąga się na 1,37 mld lat świetlnych i została nazwana Ścianą Bieguna Południowego.

Zdjęcie Symulacje przedstawiające kosmiczną sieć /materiały prasowe

Ściana Bieguna Południowego to jedna z największych struktur w obserwowanym Wszechświecie. W astronomii określa się je mianem włókien. Wyglądają jak ogromne nici, ciągnące się na przestrzeni 70-150 megaparseków, tworząc granice między ogromnymi pustkami. Dlatego są nazywane "ścianami". Inne znane ściany to Wielka Ściana, Wielka Ściana Sloan i Ściana Rzeźbiarza.

Ściana Bieguna Południowego jest wyjątkowa, ponieważ znajduje się zaledwie 500 mln lat świetlnych od Drogi Mlecznej. Jest to najbardziej masywna struktura, jaką kiedykolwiek zaobserwowaliśmy tak blisko.



Ponieważ istnieją części Ściany Bieguna Południowego, których nie widzimy, możliwe, że struktura ta jest jeszcze większa, niż możemy to stwierdzić w tym momencie. Odkrycie to może mieć daleko idące implikacje kosmologiczne, wpływając na tempo ekspansji lokalnego Wszechświata. Może również pomóc nam zrozumieć ewolucję Drogi Mlecznej.