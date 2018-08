Odkryto gigantyczną samotną planetę

Naukowcy odkryli nową samotną planetę oddaloną od Ziemi o ok. 20 lat świetlnych. Jest to pierwszy tak masywny obiekt zaobserwowany poza Układem Słonecznym.

Zdjęcie Wizja artystyczna SIMP J01365663 + 0933473 /materiały prasowe

Samotna planeta to zwarty obiekt o masie planetarnej, który nie jest związany grawitacyjnie z żadną gwiazdą czy brązowym karłem. Oznacza to, że taka planeta jest po prostu zawieszona w przestrzeni.



SIMP J01365663 + 0933473 to egzoplaneta po raz pierwszy wykryta za pomocą Vey Large Array (VLA) w 2016 r., razem z czterema innymi tego typu obiektami. Dalsze badania wykazały, że to bardzo młoda samotna planeta - liczy ok. 200 mln lat - która nie jest tak duża jak inne brązowe karły. SIMP J01365663 + 0933473 ma masę 12,7 razy większą od Jowisza. To stawia go na granicy gazowego olbrzyma i brązowego karła.



To nie wszystko, najnowsze badania wykazały, że pole magnetyczne SIMP J01365663 + 0933473 jest 200 razy silniejsze niż pole magnetyczne Jowisza. Naukowcy nie wiedzą, jak to jest możliwe. Wciąż brakuje także informacji, skąd wzięła się tak masywna samotna planeta.



Samotnie podróżujące planety mogą powstawać na dwa sposoby; najbardziej prawdopodobne jest, że powstały one w normalnych układach planetarnych, ale w wyniku przypadkowej kolizji zostały wyrzucone z ich orbit i rozpoczęły samotną podróż. Możliwy jest także mechanizm, w którym planety tego typu powstały z dala od gwiazd z zagęszczonych obłoków pyłowych.