Odkryto galaktykę starą jak wszechświat

​Kosmiczny Teleskop Hubble'a przez przypadek odkrył nową galaktykę.

Zdjęcie Bedin 1 /NASA

Podczas obserwacji gromady kulistej NGC 6752, która znajduje się 13 000 lat świetlnych od nas, w halo Drogi Mlecznej, odkryto nową, nie widzianą wcześniej galaktykę karłowatą. Znajduje się ona daleko za gęstą gromadą kulistą.

Reklama

Nowa galaktyka została nazwana Bedin 1. Ma ona około 3000 lat świetlnych długości, co oznacza, że jest znacznie mniejsza od Drogi Mlecznej. Z tego powodu jest bardzo słaba i trudno ją zauważyć. Astronomowie zaklasyfikowali ją jako karłowatą galaktykę sferoidalną. To typ galaktyk o niskiej gęstości, w których nie ma pyłu, ale stare gwiazdy.



Naukowcy oszacowali, że Bedin 1 ma około 13 mld lat świetlnych, co oznacza, że jest to galaktyka mniej więcej w wieku wszechświata. Prawdopodobnie nie wchodziła ona w interakcje z innymi obiektami astronomicznymi i może być traktowana jako "kosmiczna skamielina".



W Grupie Lokalnej, do której należy też Droga Mleczna, jest co 36 znanych nam karłowatych galaktyk sferoidalnych. Aż 22 z nich to galaktyki satelitarne Drogi Mlecznej. Bedin 1 jest prawdopodobnie najbardziej izolowaną ze znanych nam galaktyk karłowatych.