​Na planetoidzie Bennu znaleziono fragmenty planetoidy Westa. Skąd się one tam wzięły?

Zdjęcie Na zdjęciu powierzchnia Bennu z fragmentami Westy /materiały prasowe

Planetoida Bennu jest celem misji NASA OSIRIS-REx. Naukowcy uważają, że planetoida Bennu prawdopodobnie powstała w wyniku zderzenia asteroid, z których fragment jednej to Westa. Kiedy rozproszone szczątki po zderzeniu utworzyły Bennu, część skał Westy znalazła się na powierzchni tego małego ciała niebieskiego. Odkrycie opisano w "Nature Astronomy".



- Znaleźliśmy sześć głazów o rozmiarach od 1,5 do 4,3 m rozrzuconych na południowej półkuli Bennu i w pobliżu równika. Te głazy są znacznie jaśniejsze niż reszta Bennu i pasują do materiału z Westy - powiedziała Daniella DellaGiustina, główna autorka badań z Lunar & Planetary Laboratory na Uniwersytecie Arizony.



Skały są zbudowane z piroksenu, który powstaje w wysokich temperaturach w wyniku topnienia skał i może być 10 razy jaśniejszy niż otaczająca powierzchnia. Skały Bennu są zbudowane z minerałów wodonośnych, więc jest mało prawdopodobne, by były w stanie przetrwać wysokie temperatury.



Przedostawanie się fragmentów asteroid na inne ciała niebieskie nie jest niczym niezwykłym. Niedawno sonda NASA Dawn dostrzegła kratery na Weście, a duże czarne głazy uchwycono także na asteroidzie Itokawa. Dopiero co ujawniono, że planetoida Ryugu jest wynikiem kosmicznej kolizji.



Ciała niebieskie poruszające się w Układzie Słonecznym oddziałują na siebie i z czasem mogą się zderzać. Oddziaływanie grawitacyjne może również przenieść je z Pasa Asteroid (między Marsem a Jowiszem) w pobliże orbity Ziemi - obserwujemy to zarówno w przypadku Bennu, jak i Ryugu.